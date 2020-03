Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych przypadkach zakażenia

Koronawirus w Polsce. 100 tys. osób będzie poddanych kwarantannie

- Na kilku przejściach, na granicy z Niemcami, utworzyły się kolejki. One, jesteśmy przekonani, stopniowo będą rozładowywane, będą się zmniejszały. Namawiamy też do zapoznania się z informacją na stronach Straży Granicznej, na której właśnie jest informacja i będzie podawana informacja, na których przejściach ten ruch jest mniejszy, a na których większy. W ciągu nocy, od momentu uruchomienia tej możliwości, blisko 12 tys. osób zgłosiło się za pośrednictwem strony LOT swoją chęć powrotu do kraju. Pierwsze samoloty za ocean wylatują już dzisiaj. To głównie USA, ale nie tylko. Dziś też będą dwa pierwsze czartery zrealizowane z Londynu. Na bieżąco informacje proszę śledzić na stronie LOT-u - powiedział szef KPRM.