Koronawirus w Polsce. Minister Michał Woś zakażony. "My z rodziną już coraz lepiej"

Michał Woś, jak sam przyznał w ubiegłym tygodniu, zakaził się koronawirusem od pracownika Lasów Państwowych, z którym miał kontakt. Potwierdzono, że jest on zakażony. Wówczas Woś skontaktował się z sanepidem, a następnie - zgodne z jego wytycznymi pojechał do szpitala zakaźnego. Ponieważ miał kaszel zdecydowano o pobraniu próbek do testu i domowej kwarantannie.