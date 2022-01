Koronawirus w Polsce. Minimalne spadki w liczbie hospitalizacji

Ekspert dodał również, że Omikron będzie niedługo dominującą mutacją w Polsce pod względem liczby wywołanych nowych zakażeń. - Co do tego nie ma wątpliwości. Pokazują to przykłady innych krajów w Zachodniej Europie i rozwój pandemii w Stanach Zjednoczonych, gdzie za 95 proc. przypadków zakażeń odpowiada Omikron - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową lekarz.