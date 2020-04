Koronawirus w Polsce. Mieszkańcy wybiorą burmistrza. Premier przesunął wybory, ale tylko o tydzień

Wybory na burmistrza Obrzycka zaplanowane były na 5 kwietnia. Jednak premier przełożył je na 19 kwietnia. Teraz wiadomo, że wtedy też nie mogą sie odbyć. I premier znów zmienił ich termin. Przesunął je dokładnie o... tydzień. - Zobaczymy, co pokaże czas - skomentował pełniący obowiązki burmistrza Ryszard Paech.

Obrzycko musi wybrać burmistrza w wyborach uzupełniających. Kiedy Maciej Bieniek został w styczniu powołany na stanowisko wicewojewody, jego mandat burmistrza wygasł. Wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od daty wygaśnięcia mandatu, czyli 24 stycznia. Zatem zgodnie z obowiązującym prawem najpóźniejszy możliwy termin to właśnie 19 kwietnia.

Premier Mateusz Morawiecki wydał ostatnio rozporządzenie, w którym czytamy, że 24 kwietnia o północy powinna zakończyć się kampania wyborcza. 26 kwietnia o 7 rano mają zostać otwarte lokale wyborcze. Głosowanie ma trwać do godziny 21.

Koronawirus i wybory. Mieszkańcy mają głosować

Pretensje mają kandydaci na burmistrza. Do walki o stanowisko stanęło osiem osób. Nie mogą oni prowadzić bezpośredniej kampanii wyborczej, spotykać się i rozmawiać z mieszkańcami. Niektórzy głośno mówią o swoich obawach, czy przeprowadzanie teraz głosowania jest bezpieczne. - Czy to bezpieczne dla mieszkańców i osób, które będą pracowały w komisjach wyborczych? Jaki procent wyborców uda się do lokalu? - pytała na Facebooku Ewa Huet, jednka z kandydatek.