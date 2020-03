Koronawirus w Polsce. Marsz Żywych w Oświęcimiu przełożony

Odbywający się co roku w Oświęcimiu Marsz Żywych został przełożony. Decyzja ma związek z rozprzestrzeniającym się na świecie koronawirusem. Informację potwierdziły władze międzynarodowej organizacji March of the Living.

Koronawirus w Polsce. Podjęto decyzję o przełożeniu Marszu Żywych w Oświęcimiu (East News, Fot: Damian Klamka)

O przełożeniu Marszu Żywych poinformowano w oficjalnym komunikacie. Przewodniczący March of the Living napisał w oświadczeniu, że zdecydowano się na ten krok w związku z coraz większym zagrożeniem koronawirusem.

"Po konsultacjach z odpowiednimi organami i urzędnikami ds. zdrowia, z ciężkim sercem jesteśmy zmuszeni ogłosić decyzję o przełożeniu tegorocznego Marszu Żywych w Polsce. Naszą główną troską jest zdrowie wielu uczestników i ocalałych z Holocaustu, którzy do nich dołączą" – ogłosił Szumel Rosenman.

Nowy termin Marszu Żywych nie został podany. Organizatorzy mają nadzieję, że uda się go zorganizować jeszcze w tym roku. Pierwotnie miał odbyć się 21 kwietnia.

"Biorąc pod uwagę, że jest to międzynarodowe wydarzenie z udziałem 110 delegacji z całego świata, jesteśmy odpowiedzialni za podjęcie środków zapobiegawczych zgodnie z wytycznymi podanymi przez władze w różnych krajach" – opublikowano w oświadczeniu.

Marsz Żywych istnieje od 1988 roku

W odbywającym się corocznie wydarzeniu biorą udział Żydzi z całego świata. Od momentu zapoczątkowania uczestniczyło w nim 300 tys. osób. W hołdzie poległym w czasie holocaustu ludziom delegacje maszerują wzdłuż torów kolejowych z Oświęcimia do Brzezinki.

Udział w Marszu Żywych regularnie biorą także Polacy uznani za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.