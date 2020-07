Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski o obostrzeniach: nie ma za bardzo już czego luzować

- Obawiamy się epidemii grypy sezonowej, która jest zawsze od września, października w Polsce, bo wtedy mamy ok. 100 tys. osób dziennie, które mają objawy infekcji. Teraz trzeba będzie oddzielić co jest grypą, a co jest COVID-em - przyznał polityk. Minister zdrowia dodał, że "dopóki nie będziemy mieli szczepionki która wyeradykuje (wyeliminuje - red.) wirusa albo go ograniczy na jakiś czas, to wirus nie zniknie".