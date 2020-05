Koronawirus w Polsce. LOT wznawia połączenia krajowe. "Nasz plan obejmuje kilka etapów"

Z początkiem nowego miesiąca pasażerowie polecą samolotami w ramach 8 portów lotniczych. Do trzech razy dziennie na trasie Warszawa–Gdańsk oraz do dwóch dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry. Jedynie raz dziennie będzie można polecieć z Krakowa do Gdańska.