Koronawirus w Polsce. Lockdown nam nie grozi? Spotkanie ws. szczepionki

- W tej chwili nie są omawiane warianty zaostrzenia obostrzeń przed świętami Bożego Narodzenia. Scenariusz, który został przedstawiony jakiś czas temu, jest realizowany. Do świąt, łącznie ze świętami aktualne obostrzenia będą obowiązywały, chyba że z jakichś powodów sytuacja się pogorszy. Wtedy trzeba będzie podjąć inną decyzję - mówił Mueller.

- Niektóre badania, sondaże wskazują, że część osób faktycznie z jakiegoś powodu nie chce skorzystać ze szczepionki. Stąd też akcja społeczna, którą będziemy niedługo uruchamiać, aby to autorytety naukowe, również osoby lubiane, popularne pokazywały, że najlepszym sposobem na to, aby przerwać rozwój choroby jest szczepienie - podkreślił rzecznik rządu pytany o szczepienia na COVID.

Rzecznik rządu mówił również, że "premier jasno zadeklarował, że się zaszczepi". - Być może przed kamerami, to jest jeden ze sposobów - powiedział rzecznik. Piotr Mueller dodał jednak, że trzeba to zrobić mądrze, by dać przykład innym. Wyraził jednak obawę przed głosami krytycznymi, które mogłyby zarzucić, że Mateusz Morawiecki zaszczepił się przed medykami, "poza kolejnością".