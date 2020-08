Koronawirus w Polsce. Liczba nowych przypadków spadła. Ekspert nie jest zdziwiony

Po rekordach z ostatnich dni mamy spadek liczby nowych przypadków. W niedzielę potwierdzono 624 nowe zakażenia, czyli o ponad 200 mniej niż dzień wcześniej. To jednak nie dziwi wirusologa profesora Włodzimierza Guta. Zauważa, że zwykle w niedzielę liczby były niższe niż w pozostałych dniach.

- Zazwyczaj najwyższą liczbę przypadków odnotowuje się w piątki, bo to odpowiada sobocie i niedzieli poprzedniego tygodnia. Poślizg to mniej więcej pięć dni, tyle trwa okres wylęgania - mówi ekspert w rozmowie z WP.

- Do połowy lipca zapowiadało się, że wyjdziemy suchą nogą z rzeki, a później pojechaliśmy w góry. I całkiem nam to nieźle idzie. Jesteśmy w czołówce w liczbie nowych zachorowań w Europie, staramy się wyjść na lidera - stwierdza profesor Gut.

- Jeżeli przyjęte zostaną działania, które zostały podjęte, to liczba przypadków będzie spadać. Ale jeżeli nie, to wzrośnie. Będzie klęska, jeżeli nie będziemy nosić maseczek tam, gdzie nie da się utrzymać dystansu. To najprostsza odpowiedź - mówi ekspert.