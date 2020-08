Koronawirus w Polsce. Łagiewniki. Zakażenie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

"W związku z wykryciem u osoby posługującej w naszej Bazylice zakażenia koronawirusem wierni, którzy uczestniczyli 24 i 25 sierpnia we Mszy świętej o godz. 12:00 i zauważą u siebie niepokojące objawy proszeni są o skorzystanie z teleporady i skontaktowanie się z właściwą co do miejsca zamieszkania stacją sanitarno-epidemiologiczną" - podano w komunikacie, cytowanym przez portal deon.pl.