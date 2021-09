Konferencja Niedzielskiego. "Sytuacja się nie polepszy". Pokazał liczby

Do Polski dotarła czwarta fala koronawirusa. Pandemia znów przybiera na sile. Do sytuacji epidemicznej odniósł się na konferencji Adam Niedzielski. - W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z kontynuacją wzrostów, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Widzimy, że dynamika procesu epidemicznego przyrasta - mówił minister zdrowia.