Koronawirus w Polsce. Kolejna fala pandemii możliwa? Niedzielski o niepokojących prognozach

- Obaj producenci [Pfizer i Moderna - przyp. red.] deklarują jednak, że we wrześniu wejdziemy już z tą szczepionką, która będzie dostosowana do wariantu Omikron. I wtedy zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków będziemy wskazywali te grupy wiekowe, bądź też całą populację do tego, żeby przyjąć czwartą dawkę - wskazywał szef resortu zdrowia.