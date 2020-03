Koronawirus w Polsce. Klaudia Jachira krytykuje Koalicję Obywatelską i Małgorzatę Kidawę-Błońską: "Czysta hipokryzja i cynizm"

Dalej posłanka wytyka koleżankom i kolegom z klubu Koalicji Obywatelskiej hipokryzję i cynizm: "Od kilku dni słyszę, jak moje koleżanki i koledzy z ław poselskich narzekają, że prezydent jeździ po całej Polsce, odwiedza szpitale, przebiera się w mundury itd. Uważam, że jest to czysta hipokryzja z naszej strony. Po pierwsze dlatego, że gdyby siedział w Pałacu i nie wychodził, to byśmy mu zarzucali, że się schował, jest tchórzem i nic nie robi. Po drugie, absolutnie każdy na jego stanowisku wykorzystałby tę funkcję i robił dokładnie to samo. (…) Dobrze wiecie, że wytykanie mu tego jest czystym cynizmem" - mówi Klaudia Jachira.

"Właśnie w tym trudnym czasie teraz pokażcie, jak ważny to jest urząd, że się nadajecie na bycie prawdziwym prezydentem. (…) Gdzie jesteście i co robicie? Dlaczego nagle zniknęliście? Myślę, że macie chwilowy kryzys, dlatego przygotowałam dla każdego z Was kilka rad" - powiedziała. Po czym zwróciła się do każdego z kandydatów opozycji, w tym m.in. do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.