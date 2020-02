Klaudia Jachira kontra Małgorzata Kidawa-Błońska. Poszło o dekalog

Małgorzata Kidawa-Błońska w programie Wirtualnej Polski "Newsroom" przyznała, że nie pochwala zachowań Klaudii Jachiry. Chodzi o jej ostatni happening z dekalogiem. Na zarzuty kandydatki na prezydenta odpowiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

O jej happeningi w programie "Newsroom" Małgorzatę Kidawę-Błońską zapytał dziennikarz Wirtualnej Polski Michał Wróblewski. - Zdecydowanie wolę bardziej, kiedy politycy i posłowie prowadzą debatę merytoryczną, a nie szokują. Nie lubię takich zachowań, nie pochwalam tego. To nie pierwsza ani ostatnia posłanka czy poseł, z którym są problemy. Każde ugrupowanie ma posłów, którzy czasami temperamentem, brakiem doświadczenia czy chęcią zaszokowania zachowują się w taki czy inny sposób – powiedziała kandydatka PO na prezydenta.

I dodała: - Z tego co wiem, to szef klubu rozmawiał. Takie zachowania szkodzą całemu klubowi.

Klaudia Jachira odpowiada Małgorzacie Kidawie-Błońskiej

Klaudia Jachira zaprzecza, że z kimkolwiek na ten temat rozmawiała. - Nie miałam na ten temat rozmowy z Borysem Budką i nie myślę, by w tej sprawie taka rozmowa była potrzebna. Po prostu robię to, co uważam za słuszne – mówi nam Klaudia Jachira.