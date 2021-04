Koronawirus w Polsce. Jan Śpiewak pisze o zakażeniu i apeluje

Jan Śpiewak, aktywista miejski ze stowarzyszenia Wolne Miasto, poinformował w mediach społecznościowych, że zakaził się koronawirusem. "Wiele skazuje na to, że to ostatnia pandemiczna prosta" - napisał Śpiewak, apelując do innych o zadbanie o bezpieczeństwo.

Koronawirus w Polsce. Jan Śpiewak pisze o zakażeniu i apeluje Źródło: East News , Fot: REPORTER, Stach Antkowiak