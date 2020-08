Koronawirus w Polsce. Inkasent z Gorzowa zakażony

Lubuski Urząd Wojewódzki poinformował, że u jednego z pracowników miejskiego targowiska wykryto koronawirusa . Wiadomo, że mężczyzna na co dzień pracował jako inkasent, pobierał opłaty od sprzedawców warzyw i owoców.

W rozmowie z TVN24 Katarzyna Wojciechowska z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oznajmiła, że mężczyzna obecnie przebywa w szpitalu. Trwa ustalanie, z kim dokładnie miał kontakt. Zakażony koronawirusem chory do szpitala przy ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim trafił w piątek. Tego dnia targowisko działało normalnie.

- To do miasta należy decyzja, czy rynek funkcjonuje, czy nie i na dzisiaj jest on otwarty. Dalsze decyzje będziemy podejmować w oparciu o dane z badań i ocenę sytuacji podjętą przez służby sanitarne – mówiła w piątek Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa.