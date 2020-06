Koronawirus w Polsce i na świecie. Relacja na żywo [17 czerwca]

Koronawirus w Polsce i na świecie. Zdaniem wirusologa dr hab. Tomasza Dzieciątkowskiego dotychczasowe obostrzenia nie powinny były być luzowane do tego stopnia. Przynajmniej do momentu, gdy nie zaczniemy obserwować znaczącego spadku zachorowań. Przyznał ponadto, że według niego powrót dzieci do szkół po wakacjach może być niemożliwy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus w Polsce i na świecie. Relacja na żywo [17 czerwca] (PAP)