Koronawirus w Polsce. Gdzie wykonano najwięcej testów?

Koronawirus w Polsce. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia , do tej pory przebadano na koronawirusa 1 mln 499 tys. 659 próbek. Resort podał szczegółowe dane w rozbiciu na województwa. Najwięcej testów przeprowadzono w województwie mazowieckim . Przebadano tam 368 tys. 593 próbki.

Testy na koronawirusa. Dane z pozostałych województw:

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że "lockdownu już nie będzie"

Na całym świecie z powodu COVID-19 zmarło już ponad 500 tys. osób. Ok. 10 milionów zostało zakażonych. W Polsce rząd zdecydował o poluzowaniu obostrzeń. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że powrót dzieci do szkół we wrześniu jest już pewny.