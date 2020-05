Koronawirus w Polsce. Ewakuacja pacjentów z prywatnego ośrodka opieki w Czerniachowie

Koronawirus w Polsce. W prywatnym Śląskim Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji "Ad-Finem" w Czernichowie do tej pory przebywało 180 pacjentów. Osoby, u których badania na obecność SARS CoV-2 dały wynik ujemny pozostaną w ośrodku. Teraz trwa transport pacjentów prywatnego ośrodka w Czernichowie do szpitali zakaźnych w województwie Dolnośląskim.

54 osoby zakażone koronawirusem

- Do teraz przewieziono 28 z 54 zakażonych osób. Reszta pacjentów będzie transportowana do późnych godzin nocnych. Pacjenci przewożeni są karetkami systemowymi z Częstochowy, Katowic i Sosnowca - poinformowała Kucharzewska. Na obserwację do izolatorium w Goczałkowicach-Zdroju trafiło 21 pacjentów, którzy mogą w niedługim czasie wykazywać objawy zakażenia koronawirusem.