Koronawirus w Polsce. Ekspert: "zmierzamy w kierunku katastrofy humanitarnej"

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 10 040 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 130 osób. Zdaniem immunologa jednym z większych problemów jest to, że epidemia jest rozłożona nierównomiernie na przestrzeni kraju.

Eksperta niepokoi przede wszystkim województwo śląskie, gdzie wykryto 1008 nowych zakażeń. - To jest bardzo zła informacja. To jest aglomeracja o bardzo dużym zagęszczeniu ludności. Mnóstwo ludzi dojeżdża do pracy transportem publicznym - podkreśla dr Grzesiowski. I zauważa, że przeprowadzenie akcji izolacyjnej na tym terenie może okazać się wyjątkowo utrudnione.