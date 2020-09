Koronawirus w Polsce. Dyrektor każe uczniom nosić maseczki. Sanepid: nie ma potrzeby

Do decyzji dyrektora odniósł się lokalny sanepid. - Wydaje mi się, że w sytuacji uczniów, którzy dużo czasu spędzają ze sobą, gdzie ta interakcja w zamkniętych zespołach i tak funkcjonuje, nie jest to konieczne. Podejrzewam, że część z nich mniej czasu spędza z rodzicami i rodzeństwem niż z tą grupą w szkole - można by więc traktować ich niemal jak domowników – mówi portalowi lowicz.naszemiasto.pl inspektor sanitarny z Nowego Dworu Gdańskiego.