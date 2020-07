Koronawirus w Polsce. DPS w Jordanowie kolejnym ogniskiem. Zakażonych 29 osób

25 zakażonych osób w województwie lubuskim - to dane przekazane w piątkowym raporcie przez Ministerstwo Zdrowia . Jak się okazało, koronawirus dotknął jednak 29 osób.

Koronawirus w Polsce. DPS w Jordanowie ogniskiem zakażeń

Jak donosi "Gazeta Lubuska", zakażeni to mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Jordanowie. Potwierdza to Urząd Wojewódzki, który poinformował, że wspomniana liczba jest inna niż podana w raporcie ministerstwa, ponieważ niektóre przypadki nie zostały jeszcze tam odnotowane.

Koronawirus w Polsce. DPS w Jordanowie ewakuowany

"Gazeta Lubuska" informuje o strachu wśród mieszkańców Jordanowa. Jak się okazuje, większość z nich pracuje dla tamtejszego Domu Pomocy Społecznej. Sytuacji nie poprawia obecność policji , która wyjechała na ulice miasta, pilnując, by osoby na kwarantannie nie opuściły budynku DPS.

Koronawirus w Polsce. DPS w Jordanowie z zakażeniami. Zabraknie ludzi?

Jak tłumaczy starosta świebodziński, jedyny problem, z którym musi mierzyć się teraz DPS w Jordanowie, to brak obsady. - Pracują tam 54 osoby, z czego 20 osób już jest wykluczonych. Może zabraknąć nam 6-7 osób do pełnej obsady zmian. Jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia, czy potrzebny sprzęt dla personelu, to mamy wszystko pod kontrolą - mówi Zbigniew Szumki.