Koronawirus w Polsce. Dodatki dla służby zdrowia. Niedzielski pominął istotną grupę?

"Poczuliśmy się potraktowani niesprawiedliwie. Salowe i salowi, sanitariuszki i sanitariusze, opiekunowie medyczni, sekretarki medyczne, rejestratorki oraz personel sprzątający również mają bezpośredni kontakt z pacjentem zakażonym COVID-19" – można przeczytać w liście adresowanym do ministra Niedzielskiego.

– Co prawda minister zdrowia nigdy nie powiedział, że nie mamy kontaktu z pacjentami zakażonymi koronawirusem, ale przez swoje decyzje dał nam to do zrozumienia. Chcemy zawalczyć o dodatki covidowe dla personelu niemedycznego – powiedział w rozmowie z "Faktem" Krystian Krasowski, koordynator projektu i sanitariusz w szpitalu MSWiA w Warszawie. Podobnego zdania są m.in. sekretarki medyczne oraz opiekunowie.