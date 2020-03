Koronawirus w Polsce. Dlaczego w dwóch województwach tak długo nie wykryto zachorowań?

Koronawirus w Polsce miał się dobrze poza dwiema białymi plamami na mapie. To województwa kujawsko-pomorskie i podlaskie, w których jeszcze do wtorkowego poranka nie odnotowano żadnych przypadków choroby. Gdy Ministerstwo Zdrowia podało aktualne dane, okazało się, ostatnim "bastionem" pozostało Podlasie. Z woj. kujawsko-pomorskiego pochodzą bowiem próbki 7 osób, u których potwierdzono koronawirusa.

Dlaczego w pozostałych częściach kraju odnotowano blisko 200 zachorowań, a w tych dwóch regionach – przez tak długi czas – żadnego? Powód jest prozaiczny i nie wiąże się (raczej) z żadną nadprzyrodzoną odpornością mieszkańców Kujaw i Podlasia na koronawirusa. W Bydgoszczy dopiero we wtorek zaczęło działać laboratorium, gdzie można przeprowadzać testy na obecność tej choroby. Wcześniej próbki trafiały do Gdańska lub Warszawy, co wydłużało czas oczekiwania na wynik nawet do 36 godzin. - Teraz ma się to zmienić - deklarował na poniedziałkowej konferencji prezydent Bydgoszczy Rafał Burski.