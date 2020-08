Koronawirus w Polsce. Brak maseczki to grzech? Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wyjaśnia

W czwartek sanepid informował, że poszukuje wiernych z parafii w Piszkowicach pod Kłodzkiem (woj. dolnośląskie). Wszystko przez to, że u proboszcza stwierdzono koronawirusa. Duchowny miał kontakt z wiernymi, odprawiał msze i udzielał komunii. Podobnie było dwa tygodnie temu w Radomiu i wcześniej w innych miastach.

Mimo zagrożenia część wiernych przychodzi na msze bez maseczek ochronnych. - Należy to traktować jako złamanie piątego przykazania. Oczywiście nie chodzi o zabijanie w sensie dosłownym, a o narażanie życia i zdrowia innych przez własną nieodpowiedzialność lub lekkomyślność. To grzech i należy się z niego spowiadać. Maseczki są obowiązkowe w czasie mszy. Nie obejmuje to duchownych, ale ja, udzielając komunii, zawsze zakładam maseczkę, żeby minimalizować zagrożenie - mówi nam ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.