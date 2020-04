Koronawirus w Polsce. Bezpłatne maski dla mieszkańców Puław

Samorząd Puław zgłosił zapotrzebowanie na maski w ramach akcji #maseczkidlapolski, koordynowaną przez stronę internetową o tej samej nazwie. Miasto czeka na odpowiedz w tej sprawie. Ponieważ jednak jest wiele miast, które zgłosiły zapotrzebowanie na te materiały ochronne niezbędne do walki z epidemią koronawisusa w Polsce, władze Puław rozważają zakup masek we własnym zakresie. Trwa poszukiwania dostawcy i najlepszego sposobu ich dystrybucji wśród mieszkańców Puław. Jednym z pomysłów jest dostarczanie masek ochronnych bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Do każdej z nich trafiłoby tyle sztuk, ile osób w danym gospodarstwie domowym zostało zgłoszonych w tzw. deklaracji śmieciowej.