Koronawirus w Polsce. Antoni Macierewicz: dziękuję wszystkim za walkę z epidemią

Wpis przewodniczącego sejmowej podkomisji smoleńskiej i byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza został opublikowany we wtorek późnym wieczorem w mediach społecznościowych. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia podziękował on wszystkim, którzy walczą z epidemią koronawirusa w Polsce. Specjalnie słowa wdzięczności skierował on do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, za ich wsparcie dla pracowników służby zdrowia.