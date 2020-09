Koronawirus w Polsce. Andrzej Sośnierz komentuje rekord zakażeń

Koniec koalicji rządzącej? Anna Zalewska mówi o emocjach

Sośnierz zwraca uwagę na Śląsk, region, z którym jest związany. - Proszę zwrócić uwagę na to, co dzieje się u nas. Na Śląsku mieliśmy ogniska i rekordy zakażeń, ale przeprowadzono tu masowe testowanie populacji zagrożonej, następnie zakażenia spadły. I mimo wielkiej liczby mieszkańców Śląska, jesteśmy dziś na siódmym miejscu w liczbie zakażonych - mówi poseł klubu PiS.

Jak dodaje, potrzebne jest masowe testowanie Polaków. - Trzeba robić to coraz szerzej, a nie tylko ograniczać się do pacjentów z objawami. Śląsk pokazuje, że należy testować więcej. Jeśli np. w szkole pojawia się przypadek koronawirusa, trzeba przebadać wszystkich w szkole - zwraca uwagę były prezes NFZ.

Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że to efekt "powrotu do normalności".

- Zobaczmy, co się dzieje na ulicach miast. Mamy powrót ludzi do pracy. Mamy mnóstwo kontaktów na ulicach. To jest właśnie efekt powrotu do normalności - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodaje, "nie mamy obecnie dużych ognisk zakażeń koronawirusem", a "wyniki, które teraz obserwujemy, to jest efekt powrotu ludzi do normalnego, codziennego życia".