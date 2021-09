Koronawirus w Polsce. Alarmujące słowa lekarza

Przytoczył dramatyczne liczby. Przypomniał, że na świecie jest już ponad 200 mln zakażonych ludzi, a ponad 4 miliony zmarło. "To bardzo dużo. Do kogoś może nie przemawiać te dwa procent zgonów, ale to oznacza, że - bez względu na to, co byśmy robili i to nie tylko w państwach biednych, gdzie nie ma nowoczesnej medycyny, ale również w państwach wysoko rozwiniętych - mniej więcej co 50. zakażona osoba umiera" - podkreślił.