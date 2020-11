Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski: przygotowaliśmy program odbudowy zdrowia Polaków

Minister przyznał, że epidemia koronawirusa wywołała negatywne konsekwencje w systemie ochrony zdrowia: pojawiły się sygnały o braku dostępności do usług medycznych. - Z jednej strony są to ograniczenia zrozumiałe, bo część łóżek szpitalnych została przeznaczona dla pacjentów covidowych, a przedtem służyła pacjentom z innymi schorzeniami. Ale z drugiej strony widzimy też pewne ograniczenia, które uzasadnienia nie mają. Wynikają one z wprowadzenia teleporady, która tak się rozwinęła, że zdominowała tę możliwość kontaktu bezpośredniego z lekarzem - mówił Niedzielski.