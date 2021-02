Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski podał liczbę zakażeń. Ponad 12 tysięcy

- Niestety nie wygląda dobrze sytuacja w tej chwili. Te poranne dane, które dotyczą dzisiejszego dnia, pokazują, że przekroczyliśmy tę barierę 10 tysięcy i to nie tak nieśmiało, tylko ten dokładny wynik to jest 12 146 nowych zachorowań - poinformował Niedzielski.

Koronawirus w woj. warmińsko-mazurskim. Powrót obostrzeń?

Niedzielski wskazał, że sytuacja w Polsce jest zróżnicowana. Najgorzej jest w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźniki zakażeń na 10 tys. mieszkańców w Olsztynie, powiecie olsztyńskim, nidzickim i bartoszyckim należą do najwyższych w kraju. W Olsztynie powoli zaczyna brakować miejsc na oddziale covidowym. Pacjenci są przewożeni do lecznic odległych o 50-70 km, np. do Mrągowa, Nidzicy czy do Szczytna.