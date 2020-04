Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Polityk PO wzywa wojsko do "buntu". Premier Morawiecki odpowiada

– Te wybory będą fałszowane. Ten system wyborczy, który nam szykuje PiS, to jest system wyborczy, którego nie powstydziłby się generał Jaruzelski. Pod butem wojskowym i pod bagnetem wojskowym. Mam nadzieję, że wojsko się tak naprawdę zbuntuje w tej sprawie i nie weźmie w tym procederze udziału. Nam się szykuje jakąś farsę wyborczą – mówił Sławomir Nitras w rozmowie z Tomaszem Sekielskim w "Onet rano".

– Ale co, pan namawia wojsko do buntu? – dopytywał dziennikarz.

– Oczywiście. Jeżeli ktoś jest oficerem wojska polskiego w państwie polskim, to ma świadomość, że wojsko nie może się angażować politycznie, że wojsko konstytucyjnie ma zakaz angażowanie się polityczne i nie można wojska wykorzystywać przy wyborach – odparł poseł Platformy.

Sekielski nie krył zaskoczenia: – Panie pośle, jest pan posłem na Sejm. Naprawdę pana słowa zabrzmiały bardzo niebezpiecznie. Pan wzywa żołnierzy do buntu. Pan powiedział, że żołnierze mają się zbuntować.

Poseł Nitras stwierdził w odpowiedzi, że nie wzywa żołnierzy do buntu, tylko chce, aby wojsko broniło konstytucji.

– Pan powiedział, że wzywa żołnierzy do buntu. To bardzo poważne słowa. Pan to powiedział minutę temu – podkreślał redaktor Sekielski.