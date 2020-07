Koronawirus w Niemczech. Dobrowolne testy na COVID-19 na lotniskach

Dla podróżnych powracających z obszarów ryzyka na niemieckich lotniskach zostaną utworzone stacje testowe na koronawirusa, powiedziała berlińska senator zdrowia Dilek Kalayci (SPD). Przewodziła ona w piątek (24.07.2020) konsultacjom landowych ministrów zdrowia w tej sprawie. Decyzję ministrów o dobrowolnych testach Kalayci uzasadniła dynamicznym rozwojem infekcji na całym świecie. Mimo że liczba zakażeń w Niemczech była do tej pory stosunkowo niewielka, to jednak podróże w okresie wakacyjnym wciąż stwarzają zagrożenie, że infekcje i łańcuchy infekcji zostaną sprowadzone do Niemiec.