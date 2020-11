Koronawirus w Niemczech. Boże Narodzenie w samotności?

"Punktem zapalnym tego sporu pozostają szkoły. Żaden kraj związkowy nie wprowadzi nakazu nauczania hybrydowego czy dzielenia klas” – czytamy. Komentator dziennika uważa jednak, że w obliczu ciągle wysokiej liczby infekcji będzie to nie do uniknięcia. "W przeciwnym razie zagrożona będzie na końcu cała wolność tego częściowego lockdownu".

Według lokalnej gazety " Darmstaedter Echo" to nie Angela Merkel i szefowie landowych rządów umożliwią ostatecznie święta w małym gronie. "Tylko my sami naszym zachowaniem w nadchodzących czterech tygodniach. Kto teraz nie przestrzega zasad, przyczyni się do tych smutnych i samotnych świąt, na które później sam będzie się skarżył".

Koronawirus w Niemczech. Boże Narodzenie inne niż zwykle

W prasie mnożą się głosy, że coraz więcej wskazuje na przedłużenie częściowego zamrożenia życia społecznego. "Kiedy na początku listopada kraj szykował się do częściowego lockdownu, dużo mówiło się o zmianie trendu. Zanosiło się na krótki wysiłek" – pisze " Badische Zeitung" z Fryburga. "Prawdopodobnie jednak nie wierzyła w to nawet kanclerz, że jeden miesiąc – i to umiarkowanych (w porównaniu z innymi krajami) obostrzeń – wystarczy, by opanować pandemię".