Koronawirus w Europie. Prawie 9 tysięcy zakażeń we Francji i wzrost zgonów w Hiszpanii

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało w piątek o 8975 zakażeniach koronawirusem wykrytych w ciągu ostatniej doby. Jest to najwyższy dobowy przyrost od początku pandemii w tym kraju. Rekordowym dniem do tej pory był 31 marca, gdy stwierdzono aż 7578 nowych przypadków. Do tej pory we Francji odnotowano 309 156 zakażeń koronawirusem.