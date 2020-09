Koronawirus w Europie. Lista krajów pod względem liczby zgonów na COVID-19 na 1 mln mieszkańców

We wtorek Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem Twittera opublikowało wykres, przedstawiający liczbę zgonów na COVD-19 na milion mieszkańców w krajach europejskich. Dane uwzględnione na wykresie zostały zebrane 31 sierpnia.

Powrót do szkoły. Nauczyciele przygotowani? "Zachowanie pełnego reżimu nie będzie możliwe"

Wysokie wskaźniki notuje się również we Włoszech (587), Szwecji (574) oraz we Francji (469). W Polsce odnotowano 54 zgony z powodu COVID-19 na milion mieszkańców. Podobne wskaźniki mają Węgry (64) oraz Chorwacja (45) i Czechy (40). Najmniej zgonów na milion mieszkańców notuje się w Grecji (26).

Koronawirus w Europie. Nowe przypadki zachorowań na COVID-19 w Polsce

Ministerstwo Zdrowia we wtorek 1 września podało, że liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 67 922. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło 2058 osób. Dzisiaj w naszym kraju potwierdzono 550 nowych przypadków zachorowań na COVID-19.