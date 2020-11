Koronawirus. W Częstochowie nie można oddać osocza. Ozdrowieńcy muszą jechać 80 kilometrów

Koronawirus. W Częstochowie nie oddasz osocza

Częstochowa to liczące ponad 200 tysięcy ludzi miasto, które jest jednym z bardziej dotkniętych pandemią koronawirusa w województwie śląskim. Od wybuchu epidemii już blisko 6 tysięcy mieszkańców ma potwierdzone zakażenie wirusem SARS CoV-2, a 128 osób jest obecnie z tego powodu hospitalizowanych. Okazuje się, że ozdrowieńcy z Częstochowy mają problem, by pomóc chorym na COVID-19 przez oddawanie osocza.

Wszystko dlatego, że w mieście z wojewódzkimi aspiracjami nie ma odpowiedniego sprzętu. Oddział Terenowy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Częstochowie nie posiada separatora, który umożliwia oddawanie osocza. W tej sprawie w Narodowym Centrum Krwi zainterweniował prezydent miasta, Krzysztof Matyjaszczyk, który chce, by w mieście uruchomić punkt pobierania osocza.

Koronawirus. Trzeba przejechać 80 kilometrów, by oddać osocze

Najbliższa stacja krwiodawstwa, w której jest odpowiedni sprzęt do oddawania osocza znajduje się w odległych o 80 kilometrów Katowicach. To ponad godzina jazdy z Częstochowy.

"Każdego dnia średnio ok. 40-50 osób uznanych zostaje przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie za tzw. ozdrowieńców, którzy mogliby być potencjalnymi dawcami osocza. Niestety, najbliższy punkt, w którym można oddać osocze znajduje się w Katowicach. Tymczasem, dla wielu osób, które przeszły zakażenie koronawirusem, pokonanie ok. 80 kilometrów to zbyt duże utrudnienie, a czasem także wysiłek. Ta odległość ogranicza możliwość oddania osocza i jednocześnie udzielenia wsparcia osobom aktualnie leczonym na COVID -19 m.in. w naszym mieście" - czytamy na stronie czestochowa.pl.