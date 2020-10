Koronawirus w Bytowie. Zakażone rodzeństwo przegrało walkę

Koronawirus. Bytów: Epidemia zabrała 19-letnią Wiktorię i 25-letniego Wojtka

Zmarłe rodzeństwo pożegnał starosta z Bytowa. - Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci nastolatki. Dzień wcześniej zmarł jej 25-letni brat. To olbrzymia tragedia - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" starosta Leszek Waszkiewicz. Mężczyzna dodał, że koronawirusem zakażona jest także matka Wiktorii i Wojtka.

Jak informuje "SE", 19-letnia Wiktoria była podopieczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie. Nastolatka w związku z zakażeniem koronawirusem od kilku dni nie przebywała w placówce. Z chorobą do samego końca walczyła w szpitalu w Kościerzynie.

Koronawirus. Bytów: Nie żyje młode rodzeństwo. Wzruszający wpis

"Dziś odszedł do Pana nasz Wojtek. Miał tylko 25 lat. Wczoraj zmarła jego młodsza siostra. Prosimy o modlitwę za ich dusze, by Jezus ich przyjął do Nieba. Składamy najszczersze wyrazy współczucia na ręce rodziny i najbliższych" - czytamy w komunikacie.