Koronawirus w Belgii. Od środy kwarantanna w całym kraju. Porządku ma pilnować policja

Nowe restrykcyjne przepisy mają obowiązywać co najmniej do 5 kwietnia. Belgowie będą musieli zrezygnować z życia towarzyskiego i zamknąć się w domach. Będą mogli je opuszczać tylko w określonych sytuacjach - informuje lesoir.be

Mieszkańcy Belgii będą mogli wyjść z domu tylko po to, by iść do pracy, po zakupy do sklepu spożywczego, apteki, na stację benzynową lub do lekarza.

Co ciekawe władze zalecają jednocześnie aktywność na świeżym powietrzu, ale tylko w towarzystwie członka rodziny lub partnera.