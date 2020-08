Koronawirus w Australii. Dramatyczny wzrost zakażeń. Godzina policyjna i zakaz wesel

Jak informuje serwis SBS News, Mieszkańcy nie mogą się odwiedzać i przyjmować gości. Jest zakaz opuszczania domu bez wyraźnego powodu. Godzina policyjna obowiązuje od 20:00 do 5:00 rano. Za jej złamanie grozi grzywna.

Koronawirus. Nowe restrykcje

Od środy restauracje będą mogły realizować wyłącznie zamówienia na wynos lub z dostawa pod wskazany adres. Uczniowie będą się uczyć zdalnie. Od czwartku w tej części Australii zakazane będą śluby , a spotkania religijne zostaną ograniczone do pięciu osób.

- Możemy pokonać koronawirusa, jeśli tylko będziemy przestrzegać reguł i robić to, co do nas należy - mówił premier rządu stanu WiktoriaDaniel Andrews.