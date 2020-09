Koronawirus. USA z czarnymi prognozami. Już jest blisko

Jeśli obecny trend się utrzyma, to już niebawem bilans ofiar śmiertelnych epidemii przekroczy w USA 200 tys. - zauważa PAP. To najwyższy wskaźnik na świeci. Na drugim miejscu w tym ponurym zestawieniu jest Brazylia z 132 006 śmiertelnymi przypadkami infekcji.

Najnowsze prognozy rozwoju pandemii, przygotowane przez ekspertów z University of Washington w Seattle, mówią, że do końca roku liczba Amerykanów, którzy umrą z powodu COVID-19 przekroczy 400 tys.

Do 3 listopada, czyli do dnia wyborów prezydenckich w USA, liczba ofiar koronawirusa może sięgnąć ok. 257 tys. - informuje CNN.