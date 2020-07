Koronawirus USA. Dr Anthony Fauci prosi stanowe władze o wprowadzanie obostrzeń i obowiązek noszenia maseczek

Koronawirus USA. Dr Fauci prosi stanowe władze

Czołowy ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych - dr Anthony Fauci - wezwał gubernatorów stanów i burmistrzów miast, aby "byli tak silni, jak to tylko możliwe" w celu nakłonienia ludzi do noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Zdaniem eksperta, zachowanie dystansu społecznego to ważny czynnik ograniczający rozprzestrzenianie się wirusa.