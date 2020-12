Koronawirus. USA. Donald Trump krytykowany przez Joe Bidena

Skupiając się na administracji w Białym Domu stwierdził, że Trumpowi nie udało się zapewnić szczepionki przeciw koronawirusowi dla 20 mln Amerykanów, tak jak wcześniej obiecywał. Z danych przedstawionych przez Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) preparat otrzymało do tej pory ok. 2,1 mln osób.

Biden skrytykował również Trumpa za brak wyraźnego udziału w promocji szczepień. - Skoro jego lekarze to zalecają, to powinien ją przyjąć - przekonywał podczas przemówienia. Prezydent elekt poprosił też, aby Donald Trump w większym stopniu skupił się na zachęcaniu obywateli do noszenia masek ochronnych - podaje The Guardian.