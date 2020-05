Koronawirus. Szczepionka coraz bliżej. Są pierwsze wyniki badań na ludziach

Koronawirus - szczepionka. Są wyniki testów

Firma Moderna to jedno z farmaceutycznych przedsiębiorstw, która prowadzi prace nad wynalezieniem szczepionki, której celem byłoby zahamowanie rozwoju epidemii koronawirusa. Producent szczepionki przekazał pierwsze dobre wiadomości . Eksperymentalna szczepionka na COVID-19 przyniosła pierwsze pozytywne wyniki we wczesnym etapie badań.

Dotychczasowe wyniki prowadzonego eksperymentu pokazują, że szczepionka na koronawirusa jest bezpieczna dla ludzi. Do tego wykazuje cechy zdolności do stymulowania reakcji immunologicznej organizmu przeciwko wirusowi. Droga do zatwierdzenia szczepionki jako środka zapobiegawczego przeciw epidemii koronawirusa jeszcze jest daleka, ale te wiadomości mogą napawać optymizmem.