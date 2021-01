Koronawirus. Szczepionka AstraZeneca nieskuteczna wśród seniorów? Jest reakcja firmy

W poniedziałek "Bild" oraz "Handelsblatt" podały, że przedstawiciele niemieckich władz obawiają się, że Europejska Agencja Leków (EMA) nie dopuści do użytku brytyjskiej szczepionki wśród osób po 65. roku życia. Dziennikarze wskazywali na to, że preparat ma być nieskuteczny wśród seniorów. "Bild" informował o 10 proc. skuteczności, a "Handelsblatt" - 8 proc.

Brytyjska firma AstraZeneca wydała oświadczenie, w którym stanowczo odrzuciła doniesienia mediów. Według niej są one "kompletnie fałszywymi". Koncern tłumaczy, że brytyjska Wspólna Komisja ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI) poparła użycie szczepionki koncernu wśród seniorów.

Powołała się na wyniki badań, które miały wykazać silną odpowiedź układu odpornościowego na szczepionkę we wszystkich grupach wiekowych, oraz obecność odpowiednich przeciwciał u wszystkich uczestników badań powyżej 65 roku życia po podaniu obu dawek preparatu.

Z kolei Reuters wskazuje na to, że AstraZeneca zaczęła rekrutację seniorów do badań klinicznych stosunkowo późno.

To nie koniec problemów brytyjskiego koncernu. W ubiegłym tygodniu AstraZeneca zapowiedziała, że dostawy szczepionki do UE będą mniejsze od pierwotnie ustalonych ze względu na obniżoną produktywność jednej z fabryk w Belgii. To wywołało oburzenie wśród europejskich polityków i rządowych przedstawicieli.