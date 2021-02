Koronawirus. Sosnowiec. W 12 próbkach wykryto aż pięć wariantów

Specjalistka podkreśliła, że wszystkie 12 próbek poddano analizie sekwencyjnej. - W tak małej badanej próbie znaleźliśmy aż 5 różnych wariantów koronawirusa. To bardzo duża różnorodność, ale to nie zaskakuje ze względu na to, że populacja woj. śląskiego jest bardzo różnorodna - zaznaczyła Morawiec.