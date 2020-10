Koronawirus. Śmierć nauczycielki ze szkoły koło Torunia. "Zapanował strach"

- To wielka strata i okropny ból - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Katarzyna Wachowska, dyrektor szkoły. - Pani pedagog wnosiła wiele radości do życia szkoły. Rozwiązywała wszystkie problemy wychowawcze, pomagała i młodszym, i starszym uczniom, a także rodzicom - dodaje.

Koronawirus w Polsce. Szef klubu KO Cezary Tomczyk: "Premier oszukał Polaków w kampanii wyborczej"

Koronawirus. Zmarła Beata Ćwik-Rumińska, nauczycielka. Szkoła nie przeszła na zdalne nauczanie

Szkoła jednak nie została zamknięta. Katarzyna Wachowska, dyrektor szkoły informowała wówczas na stronie placówki: "Po wywiadach prowadzonych przez sanepid ze wskazanymi przeze mnie osobami, decyzją sanepidu i moją, szkoła i przedszkole pracują stacjonarnie - nie ma powodu do zamykania placówek”. Pięć osób było objętych jednodniową kwarantanną, dwie do 8 października. Dyrektor zarządziła: w szkole wszyscy nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Sugerowała, by tak też robili uczniowie.