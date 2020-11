Koronawirus. Słowacja luzuje obostrzenia dla mieszkańców. Polska "czerwonym krajem"

Koronawirus. Słowacja prowadza "system świateł drogowych"

Od poniedziałku Słowacja przyjmuje europejską metodologię dotyczącą uznawania krajów ze mniej lub bardziej ryzykowne. "Czerwonym państwem" będą się m.in. Węgry, Austria czy Polska. To oznacza, że osoby pochodzące z tych krajów będą potrzebowały przy wjeździe na Słowację negatywnego testu PCR nie starszego niż 72 godziny. Negatywnego wyniku testu antygenowego nie będą musieli pokazywać pracownicy transgraniczni. Będą musieli za to udowodnić, że pracują w sąsiednim państwie.

Koronawirus. Słowacja luzuje niektóre restrykcje

Do szkoły będą mogli wrócić uczniowie, którzy nie mają odpowiednich warunków do nauczania zdalnego. Na stacjonarne zajęcia będą mogli uczęszczać w niewielkiej liczbie. - To łagodny powiew wolności - powiedział premier Igor Matovicz. Po poważnej sprzeczce z ministrem gospodarki Richardem Sulikiem wycofano się ze "społecznych testów", za które miałyby być odpowiedzialne poszczególne branże, a nie państwo.