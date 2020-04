Koronawirus. Seniorzy są odcinani od świata. "Umierają szybciej"

"Kolejna moja przeprowadzka odbędzie się do skrzynki o sześciu gwoździach” - żartowała często babcia Lotte. Długo opierała się przed wyprowadzką ze swojego mieszkania w Remseck w Badenii-Wirtembergii. W połowie lutego 2020 roku 95-latka opadła jednak z sił i nie była w stanie podnieść się z łóżka. Opieka rodziny była niewystarczająca, babcia trafiła do domu opieki.

Samotni w umieraniu

Jej 35-letnia wnuczka Sandra Kaisser odwiedzała ją każdego tygodnia. Ale nie trwało to długo, bo trzy tygodnie po przyjęciu Lotte do domu opieki wprowadzono restrykcje z powodu koronawirusa. "Krótko potem jej stan się bardzo pogorszył, stawała się coraz bardziej przygnębiona, nie wytrzymywała tej sytuacji”, mówi Kaisser. Rozmowa telefoniczna stała się niemożliwa. Rodzina wysyłała do babci pocztówki.

Koronawirus. Grupa największego ryzyka

Także w innych krajach starsze osoby dominują wśród ofiar Covid-19. W Hiszpanii do końca marca zmarło 1500 mieszkańców domów dla seniorów, we Francji było to 2400 osób do pierwszego tygodnia kwietnia.