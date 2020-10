Koronawirus. Rzecznik rządu komentuje nowe obostrzenia

Koronawirus. System ochrony zdrowia da sobie radę?

Koronawirus w Polsce. Paweł Rabiej: w Warszawie brakuje łóżek covidowych

Koronawirus. Nowe obostrzenia

Müller mówił również o nowych obostrzeniach wprowadzonych przez rząd oraz o karach za ich nieprzestrzeganie. Rzecznik rządu podkreślał, że ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy w dużej mierze od zachowań społecznych. - W dużej mierze wszystko zależy od zachowań społecznych. Jeśli obostrzenia będą przestrzegane to jest szansa spowolnić rozwój epidemii w ciągu najbliższych tygodni. Podkreślam jednak, że nie chcemy kolejnego lockdownu. Chcemy by społeczeństwo mogło funkcjonować w miarę normalnie i by funkcjonowała gospodarka - mówił.

Rzecznik rządu przypomniał również, że za nieprzestrzeganie obostrzeń mogą zostać nałożone kary i apelował o solidarność społeczną. - Jest kilka poziomów egzekwowania obostrzeń. Podstawową karą za ich ignorowanie jest mandat 500 zł, ale mogą też pojawić się mandaty od 1000 do 5000 zł. - wyliczał Müller. - Pamiętajmy, że robimy to dla innych osób. Z żalem patrzę na osoby młode, które w nieuzasadniony sposób maseczki nosić nie chcą. A przecież nie jest to jakiś wielki problem. Dwie osoby w maseczkach i do tego dystans naprawdę może przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa nas wszystkich. - powiedział.